Начинаются съемки фильма Ze Лхагвадулам Пурэв-Очир

CentralAsia (MNG) - Монгольский режиссер, победившая в этом году на конкурсах короткометражных фильмов в Венеции и Торонто, переходит к созданию полнометражных фильмов с производством, которое возглавляет французская компания Aurora Films.

Обладательница наград за лучший короткометражный фильм в этом году в Венеции, Торонто и, совсем недавно, в Хэмптоне со снегом в сентябре, после участия в Каннском конкурсе в 2020 году с горной кошкой, монгольский режиссер Лхагвадулам Пурэв-Очир вчера начала снимать на нее полнометражный дебют под названием Ze. В актерском составе выделяются Тэргэл Болд-Эрдэнэ и Номин-Эрдэнэ Ариунбямба.

Лхагвадулам Пурэв-Очир

Написанный режиссером сценарий сосредоточен на Ze, который учится в последнем классе старшей школы; ему 17 лет и он шаман. Однажды он встречает Марлу, хрупкую, но недоверчивую девушку, пришедшую навестить дух Ze из-за своей болезни. Для Ze это любовь с первого взгляда. Когда Марла отвергает его привязанность, Ze впервые сталкивается с ограничениями духовности, любви и собственной эволюции… Ze — трезвый портрет подростковой жизни в сегодняшнем Улан-Баторе.

Спродюсированный Катей Хазак и Шарлоттой Винсент для Aurora Films, Ze является сопродюсером Guru Media (Монголия), Uma Pedra no Sapato (Португалия), Volya Films (Нидерланды) и совместно с 27 Films Production (Германия).

Он поддерживается фондом CNC Aide aux Cinémas du Monde, фондом совместного производства французско-португальского кино, схемой совместного производства NFF + HBF (которая объединяет Нидерландский кинофонд и Фонд Хьюберта Балса), HBF+Europe: поддержка совместного производства меньшинств (еще одна программа, инициированная Фондом Хьюберта Балса), Фондом мирового кино Берлинале и Arte. Художественный фильм также получил поддержку ARRI, программы MEDIA, программы помощи сценаристам CICLIC (регион Центр-Валь-де-Луара) и Фонда Хьюберта Балса. Обладатель гранта Open Doors Hub Production в Локарно в 2020 году, проект также получил два приза в Туринской кинолаборатории: особое упоминание CNC в 2019 году и награду за постпродакшн в 2021 году. Съемки пройдут с 24 октября по 2 декабря с португальцем Васко Вианой (Tommy Guns [+], Montanha [+]) в качестве оператора-постановщика. В настоящее время ведутся переговоры о распространении во Франции и международных продажах.

Для справки, Aurora Films представила фильм Дэви Чоу «Возвращение в Сеул» [+] в Каннах в мае прошлого года (выдающийся фильм в программе «Особый взгляд», приобретенный для многих территорий Sony Pictures Classics и MUBI, выбранный камбоджийским кандидатом на предстоящую премию Best International Фильм «Оскар» и выпущенный во французских кинотеатрах 25 января 2023 г.), «Сердитая Энни» Бландин Ленуар [+] на площади Пьяцца Гранде в Локарно (выпущенный во французских кинотеатрах 30 ноября) и «Грязный, трудный, опасный» Виссама Шарафа [+] в венецианском Giornate degli Autori , где он получил лейбл Europa Cinemas (во французских кинотеатрах 26 апреля 2023 г.). Компания также стоит за фильмом «Чудовище в джунглях» Патрика Чиха, который в настоящее время находится на стадии постпродакшна.

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