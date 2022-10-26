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В Узбекистане под конец месяца ожидаются дожди

CentralAsia (UZ) -  В Узбекистане к концу октября могут вернутся дождливые потоки влажного воздуха, сообщает Узгидромета.

Согласно информации, 29 октября сначала в северных регионах, а затем в остальных ожидаются осадки от потока влажного воздуха, движущегося с запада на восток. Дожди сохранятся 30 октября, за исключением севера. При этом 27-28 октября осадков не ожидается.

Температура воздуха начнет постепенно повышаться, в южных регионах он прогреется до 22 градусов. В ночь на 27 октября в нескольких районах Каракалпакстана температурный минимум составит 2 градуса мороза.

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