Великобритания и ЕС подпишут соглашение о быстром перемещении войск через территорию ЕС

CentralAsia (CA) - Великобритания и Евросоюз собираются подписать соглашение, которое позволит быстро перемещать войска через территорию стран ЕС. Итоговый план соглашения должны утвердить в ноябре. Об этом сообщила глава Минобороны Нидерландов Кайса Оллонгрен, передает The Times.

По словам Оллонгрен, министры обороны Великобритании и стран ЕС должны утвердить итоговый планы по соглашению в следующем месяце. Она пояснила, что планы Великобритании подписать соглашение связаны с военными действиями в Украине.

«Я действительно рада, что Великобритания присоединится к соглашению, потому что прямо сейчас мы видим, как важно Соединенное Королевство, это важный партнер, когда речь идет о военном сотрудничестве в вопросе помощи Украине»,— сказала она британской газете.

Как пишет газета, Великобритания собирается присоединиться к программе «военная мобильность». Ее участникам необходимо меньше разрешений, чтобы перемещать войска между странами ЕС. Великобритания покинула программу во время Brexit.