США передали Украине первые два комплекса NASAMS

Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) - Первые два зенитных ракетных комплекса (ЗРК) NASAMS разворачивают в Украине. Об этом заявил гендиректор Raytheon Technologies Грег Хайес в интервью CNBC.

«Мы доставили две системы [NASAMS] правительству США пару недель назад. Их разворачивают в Украине сегодня», — сказал он.

По словам Хайеса, американские власти одобрили поставку Киеву двух системы ПВО NASAMS, но не систем ПВО Patriot. Он отметил, что переговоры о них ведутся регулярно, но окончательное решение остается за Белым домом.

Компания Raytheon производит ЗРК NASAMS — систему противовоздушной обороны средней дальности. Он несет ракету класса «воздух — воздух». Комплекс позволяет максимально увеличить способность идентифицировать, поражать и уничтожать текущие и появляющиеся вражеские самолеты, беспилотники и новые угрозы крылатых ракет.

NASAMS используют 12 стран, в том числе США, Норвегия, Финляндия, Испания, Нидерланды, Оман, Лита, Индонезия, Австралия, Катар, Венгрия и еще одна неназванная страна.

В сентябре Украина получила первые ЗРК NASAMS. 11 октября США сообщили, что в ближайшее время передадут Украине два ЗРК NASAMS из-за массированных ударов со стороны России. Великобритания собирается поставить Украине ракеты средней дальности AIM-120 (AMRAAM) для NASAMS в течение нескольких недель. Этот тип ЗРК считается одним из самых эффективных в мире. Их используют для защиты воздушного пространства Вашингтона.