В Узбекистане ожидается наплыв туристов из России

CentralAsia (UZ) - В Узбекистане ждут наплыва туристов из России в ноябре и в течение всего зимнего сезона, сообщает Podrobno.uz со ссылкой на данные Минтуризма и культурного наследия страны.

Как отметил заместитель начальника управления инвестиций и развития туристической инфраструктуры Министерства туризма и культурного наследия Аброрхужа Муноваров, за девять месяцев этого года Узбекистан посетило свыше 400 тысяч туристов из России. Наплыв россиян ожидается в ноябре, большое количество броней также сделано на зимний период.

Кроме того, по его словам, заметно растет поток туристов из Турции, Италии и Японии. Есть прогнозы, что до конца года общее число туристов увеличится до 4,5 млн человек.

При этом за 9 месяцев этого года Узбекистан посетили 3,6 млн иностранных туристов. Первое место по количеству прибывших путешественников занимает Казахстан (1млн туристов), на втором месте – Кыргызстан и Таджикистан (примерно по 950 тысяч).