Умер самый грязный человек в мире: иранский отшельник перестал мыться 60 лет назад (фото)

Аму Хаджи

CentralAsia (CA) - Отшельник из Ирана Аму Хаджи, которого прозвали самым грязным человеком в мире из-за того, что он больше полувека не принимал душ, умер 23 октября в возрасте 94 лет, сообщает «Би-би-си».

Аму Хаджи жил в провинции Фарс и более 60 лет категорически отказывался мыться, потому что панически опасался, что от воды и мыла может смертельно заболеть.

Дядюшка Хаджи (так дословно переводится «Аму Хаджи» с языка фарси) был чем-то вроде местной достопримечательности, и время от времени к нему приезжали журналисты - в том числе столичные, - чтобы порадовать своих читателей очередной забавной историей.

К примеру, в 2014 году в интервью англоязычной газете Tehran Times он признался, что больше всего любит мясо дикобраза и предпочитает жить в земляной норе, хотя иногда ночует в хижине, которую специально для него построили добросердечные соседи. Свой не самый обычный образ жизни он объяснял тем, что в юности перенес ряд эмоциональных потрясений.

Аму Хаджи был также большим поклонником табака, и порой курил сразу по нескольку сигарет одновременно, зажав их в ряд между пальцами. За долгие годы без мыла и мочалки кожа отшельника почернела и покрылась сажей, однако это его никак не смущало. Судя по всему, тухлятина, которой он питался, и не самая свежая вода, которую он пил из старой канистры, на его здоровье тоже никак не отражались.

Однако, когда пару месяцев назад односельчане все же убедили его помыться, что-то явно пошло не так, Дядюшка Хаджи начал хиреть и в прошлое воскресенье скончался. Что именно стало причиной смерти, не сообщается, но можно догадаться, что неожиданная смена гигиенических привычек не пошла ему на пользу.

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Теперь, однако, встал другой вопрос: можно ли считать иранского отшельника рекордсменом по уклонению от ванной. Дело в том, что еще в 2009 году появились сообщения об индусе, который не мылся и не чистил зубы 35 лет, что на сегодняшний день вполне могло бы вывести его на рекорд.

Впрочем, никто не может с уверенностью сказать, жив ли потенциальный рекордсмен: он давно пропал из внимания СМИ и уже много лет никаких новых сообщений о нем не появлялось.