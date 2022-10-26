Жозеп Боррель посетит Узбекистан в ноябре

CentralAsia (UZ) - Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель посетит Узбекистан 17-18 ноября, передает Podrobno.uz.

В это время в Узбекистане пройдут сразу два крупных международных мероприятия по развитию связей Центральной Азии с ЕС – Самаркандская конференция ЕС по устойчивой взаимосвязанности с Центральной Азией и Министерская встреча «ЕС – Центральная Азия».

Об этом сообщил заместитель управляющего директора по Восточному партнерству, России, Кавказу и Центральной Азии Европейской службы внешних действий Люк Девинь во время визита в Ташкент.

Самаркандская конференция ЕС по устойчивой взаимосвязанности с Центральной Азией, которая станет первой региональной конференцией по взаимосвязанности в рамках новой стратегии ЕС «Глобальные ворота», принятой 1 декабря 2021 года.

«Она обеспечит платформу для внутри- и межрегионального диалога по общим концепциям, которые помогут воплотить в жизнь цели устойчивости, процветания и регионального сотрудничества, изложенные в Стратегии ЕС по Центральной Азии. Также конференция будет частью усилий ЕС по оказанию помощи странам Центральной Азии в модернизации, стимулировании инвестиций, цифровизации, содействии внутрирегиональной торговле и диверсификации транспортных и торговых маршрутов», – отметил Девинь.

В ежегодной Министерской встрече «ЕС – Центральная Азия», по его словам, примут участие министры иностранных дел пяти Центральноазиатских государств, а также верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности – заместитель председателя Европейской Комиссии Жозеп Боррель и комиссар ЕС по международному сотрудничеству Ютта Урпилайнен, что позволит обсудить сотрудничество между ЕС и Центральной Азией.