экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Жозеп Боррель посетит Узбекистан в ноябре

CentralAsia (UZ) -  Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель посетит Узбекистан 17-18 ноября, передает Podrobno.uz.

В это время в Узбекистане пройдут сразу два крупных международных мероприятия по развитию связей Центральной Азии с ЕС – Самаркандская конференция ЕС по устойчивой взаимосвязанности с Центральной Азией и Министерская встреча «ЕС – Центральная Азия».

Об этом сообщил заместитель управляющего директора по Восточному партнерству, России, Кавказу и Центральной Азии Европейской службы внешних действий Люк Девинь во время визита в Ташкент.

Самаркандская конференция ЕС по устойчивой взаимосвязанности с Центральной Азией, которая станет первой региональной конференцией по взаимосвязанности в рамках новой стратегии ЕС «Глобальные ворота», принятой 1 декабря 2021 года.

«Она обеспечит платформу для внутри- и межрегионального диалога по общим концепциям, которые помогут воплотить в жизнь цели устойчивости, процветания и регионального сотрудничества, изложенные в Стратегии ЕС по Центральной Азии. Также конференция будет частью усилий ЕС по оказанию помощи странам Центральной Азии в модернизации, стимулировании инвестиций, цифровизации, содействии внутрирегиональной торговле и диверсификации транспортных и торговых маршрутов», – отметил Девинь.

В ежегодной Министерской встрече «ЕС – Центральная Азия», по его словам, примут участие министры иностранных дел пяти Центральноазиатских государств, а также верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности – заместитель председателя Европейской Комиссии Жозеп Боррель и комиссар ЕС по международному сотрудничеству Ютта Урпилайнен, что позволит обсудить сотрудничество между ЕС и Центральной Азией.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print
  • В Казахстане празднуют День Республики через 13 лет после отмены
  • Мессенджер WhatsApp возобновляет работу
  • Болгарское и Монгольское информационные агентства подписали соглашение об обмене новостями


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com