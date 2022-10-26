В Узбекистане появится Национальная система координат

CentralAsia (UZ) - В 2023-2025 годах в Узбекистане внедрят Национальную систему координат, сообщает пресс-служба Агентства по кадастру страны.

Постановлением президента Узбекистана Шавката Мирзиёева утвердили основные показатели деятельности органов и организаций Агентства по кадастру при налоговом комитете на 2023-2026 годы:

измерение земельных участков площадью 25 млн 169 тыс. га и создание их электронных карт;

измерение более 8 млн 200 тыс. зданий и сооружений и создание их электронной базы;

определение границ 9 370 махаллей;

проведение инвентаризации земельных ресурсов в 111 районах; ;

определение границ 1 665 административно-территориальных единиц.

С 1 января 2023 года вмешательство либо оказание органами государственной власти на местах воздействия на законную деятельность территориальных отделов Агентства по кадастру, территориальных управлений и районных (городских) филиалов Палаты государственных кадастров категорически запрещается.

Постановлением установлено выполнение следующих работ:

образовать лабораторию поверки и калибровки средств измерений в сфере геодезии и картографии, базовую докторантуру по подготовке кадров с ученой степенью в сфере кадастра, Управление стандартизации в области пространственных данных и Отдел координации научно-исследовательской деятельности;

внедрить на территории Узбекистана Национальной системы координат в 2023-2025 годах;

разработать параметры перехода от Государственной системы координат (СК-42) к Всемирной системе координат (WGS-84).