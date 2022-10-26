В Узбекистане появится Национальная система координат

- Узбекистан, общество
- 11:53, 26 октября 2022
- Просмотров: 470
CentralAsia (UZ) - В 2023-2025 годах в Узбекистане внедрят Национальную систему координат, сообщает пресс-служба Агентства по кадастру страны.
Постановлением президента Узбекистана Шавката Мирзиёева утвердили основные показатели деятельности органов и организаций Агентства по кадастру при налоговом комитете на 2023-2026 годы:
- измерение земельных участков площадью 25 млн 169 тыс. га и создание их электронных карт;
- измерение более 8 млн 200 тыс. зданий и сооружений и создание их электронной базы;
- определение границ 9 370 махаллей;
- проведение инвентаризации земельных ресурсов в 111 районах; ;
- определение границ 1 665 административно-территориальных единиц.
С 1 января 2023 года вмешательство либо оказание органами государственной власти на местах воздействия на законную деятельность территориальных отделов Агентства по кадастру, территориальных управлений и районных (городских) филиалов Палаты государственных кадастров категорически запрещается.
Постановлением установлено выполнение следующих работ:
- образовать лабораторию поверки и калибровки средств измерений в сфере геодезии и картографии, базовую докторантуру по подготовке кадров с ученой степенью в сфере кадастра, Управление стандартизации в области пространственных данных и Отдел координации научно-исследовательской деятельности;
- внедрить на территории Узбекистана Национальной системы координат в 2023-2025 годах;
- разработать параметры перехода от Государственной системы координат (СК-42) к Всемирной системе координат (WGS-84).
За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.