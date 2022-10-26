Украинские войска отбили атаки войск РФ в районах 9 населенных пунктов, – Генштаб ВС Украины

Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) - За минувшие сутки подразделения Сил обороны Украины отбили атаки войск РФ в районах населенных пунктов Иванград, Бахмут, Бахмутское, Соледар, Курдюмовка, Красногоровка, Новомихайловка, Невельское и Терновая. Об этом говорится в новой сводке Генштаба ВС Украины на 26 октября.

По данным Генштаба, российские войска обстреливают позиции ВСУ вдоль линии соприкосновения, осуществляют фортификационное оборудование позиций на отдельных направлениях и ведут воздушную разведку.

За прошедшие сутки войска РФ нанесли 5 ракетных и до 30 авиационных ударов, совершили более 100 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Российским ударам подверглись районы более 40 населенных пунктов. Среди них - город Днепр и область, Приколотное на Харьковщине и Большая Александровка Херсонской области.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений.

На других направлениях войска РФ осуществляли обстрелы:

на Северском направлении - из минометов и ствольной артиллерии, в районах населенных пунктов Стариково, Середина-Буда, Басовка, Николаевка, Рыжевка. Также задействовал ударные БпЛА;

на Слобожанском направлении - с использованием минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Ольховатка, Бударки, Шевченково, Стрелечья и Двуречная;

на Купянском и Лиманском направлениях - из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Берестовое, Первомайское, Невское, Белогоровка, Сергеевка и Спирное;

на Бахмутском направлении - из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Бахмут, Бахмутское, Соледар, Иванград, Клищеевка, Курдюмовка, Майорск и Отрадовка;

на Авдеевском направлении - из танков и артиллерии различных типов, в районах населенных пунктов Новомихайловка, Первомайское, Авдеевка, Красногоровка, Невельское и Новокалиново;

на Новопавловском и Запорожском направлениях совершил обстрелы позиций Сил обороны и гражданской инфраструктуры в районах населенных пунктов Времовка, Угледар, Железнодорожное, Новополье и Полтавка;

на Южнобугском направлении огневому поражению подверглись районы более 15 населенных пунктов вдоль линии соприкосновения. Для ведения воздушной разведки войска РФ совершили до 20 вылетов БПЛА различных типов.

По уточненной информации, в результате точечных ударов артиллерии Сил обороны Украины, в населенном пункте Новоивановка Луганской области уничтожен склад боеприпасов и более 10 так называемых «кадыровцев».

В населенном пункте Сватово также уничтожено до 10 российских военных и около 5 грузовых автомобилей с боекомплектом.

Авиация Сил обороны Украины за прошедшие сутки нанесла 21 удар. Подтверждено поражение 17 районов сосредоточения вооружения и военной техники, 2 опорных пунктов, а также 2 позиций зенитных ракетных комплексов войск РФ. Подразделения противовоздушной обороны сбили 5 российских БпЛА.

Подразделения ракетных войск и артиллерии Украины поразили пункт управления, 2 района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, радиолокационную станцию и другие важные военные объекты российской армии.