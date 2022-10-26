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Эмомали Рахмон примет участие в саммите «Европейский союз – Центральная Азия»

CentralAsia (TJ) -  Президент Таджикистана Эмомали Рахмон 27 октября посетит столицу Казахстана Астану, где примет участие в саммите «Европейский Союз — Центральная Азия», сообщили «Азия-Плюс в пресс-службе главы государства.

Эмомали Рахмон отправится в Астану утром в четверг, и пробудет там всего день, отметили в пресс-службе.

Сопровождать президента будут министр иностранных дел Сироджиддин Мухриддин, глава министерства экономического развития и торговли Таджикистана Завки Завкизода и помощник президента по вопросам внешней политики Азамшо Шарифи.

Состоятся ли двухсторонние встречи главы государства с другими коллегами пока неизвестно.

Помимо глав Центральной Азии на этой встрече будет присутствовать глава Европейского совета Шарль Мишель.

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