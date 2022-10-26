Токаев анонсировал изменения в армии для сохранения целостности Казахстана

Касым-Жомарт Токаев

CentralAsia (KZ) - Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев, баллотирующийся в президенты на предстоящих выборах, пообещал в ближайшие годы провести модернизацию армии и силового блока. По его словам, это необходимо «в условиях беспрецедентных вызовов» для сохранения суверенитета и целостности Казахстана.

«В условиях беспрецедентных внешних вызовов нам нужно обеспечить незыблемость государственного суверенитета и целостность страны. Это наш долг и священная обязанность перед прошлыми и будущими поколениями. Для этого мы уделим особое внимание всесторонней модернизации армии и всего силового блока»,— заявил Токаев, выступая с предвыборной программой в республиканском штабе.

Он также пообещал, что примет меры по развитию оборонно-промышленного комплекса, улучшению территориальной обороны и слаженности войск. Токаев заявил, что Казахстан всегда поддерживал миролюбивый курс, и в будущем он будет добиваться более «гармоничной и справедливой» системы международных отношений.

Президентские выборы в Казахстане пройдут 20 ноября. Касым-Жомарт Токаев баллотировался от «Народной коалиции». В нее вошли члены Народной партии Казахстана, партий «Ак жол», «Аманат». Токаев говорил, что один человек не должен оставаться президентом слишком долго. Ранее он предложил внести в конституцию Казахстана поправки, согласно которым глава государства сможет избираться только на один семилетний срок. Поправки были утверждены 17 сентября.

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