Мажилис Казахстана одобрил законопроект, закрепляющий право женщин выходить на пенсию в 61 год

CentralAsia (KZ) - В Казахстане 26 октября в ходе пленарного заседания мажилис во втором чтении одобрил законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Казахстана по вопросам государственной молодежной политики», который закрепляет для женщин возраст выхода на пенсию в 61 год, передает Vlasti.kz.

Как отмечается в заключении комитета мажилиса, в рамках законопроекта предусмотрены нормы по последовательному доведению размеров минимальной базовой пенсии до 70%, максимальной – до 120% от величины прожиточного минимума, закреплению возраста выхода на пенсию для женщин на уровне 61 года до 2028 года. Кроме того, увеличивается порог дохода для исчисления пенсионных выплат по возрасту с 46-кратного до 55-кратного МРП.

Также в документе закреплено увеличение продолжительности периода выплат по уходу за ребенком до 1,5 лет.

Наряду с этим депутаты внесли поправки, направленные на уменьшение нагрузки на фонд оплаты труда. В рамках законопроекта предусмотрены нормы по переносу срока введения обязательных пенсионных взносов работодателя с 2023 года на 2024 год.

«При этом предусматривается установление поэтапной ставки этих взносов с 1,5 % с 1 января 2024 года до 5% с 1 января 2028 года. Также предусмотрен пакет поправок в части введения с 1 января 2023 года норм по уплате единого платежа за работников субъектов микро и малого предпринимательства, предусмотренного Налоговым кодексом», - отметила депутат Джамиля Нурманбетова.

Кроме того, законопроектом увеличиваются возрастные рамки понятия «молодежь» с 25 до 35 лет, что, по мнению депутатов, «позволит повысить социальную активность молодежи, укрепить оптимизм, чувство уверенности в завтрашнем дне и соответствует международной практике». Вместе с тем уточняются понятия «социальные услуги молодежи» и «временно неустроенная молодежь», а местные исполнительные органы наделяются компетенцией по разработке и реализации программы по предоставлению льготного арендного жилья для молодежи с учетом приоритетов развития соответствующей административно-территориальной единицы.

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