В Казахстане ожидаются дожди и снег

CentralAsia (KZ) - Синоптики «Казгидромета» представили прогноз погоды на ближайшие дни в Казахстане.

На севере 27 октября, на востоке 27-28 октября сохранятся осадки, на востоке пройдут сильные осадки (дождь, снег).

«В середине недели на западные регионы, а затем и на большую часть территории Казахстана будет смещаться северо-западный антициклон, в связи с чем ожидается прекращение осадков и понижение температуры воздуха», – отметили в РГП «Казгидромет».

С 28 октября запад страны будет под влиянием ложбины циклона: пройдут осадки (дождь, снег). 27 октября на юге, 27-28 октября на юго-востоке страны также пройдут осадки, а в горных районах ожидаются сильные дожди и мокрый снег.

Кроме того, по всей республике прогнозируется усиление ветра, а на западе, севере и востоке – гололёд и туман. Температура воздуха в разных регионах страны составит:

на западе ночью до -2°C, днём +2...+10°C;

на северо-западе ночью -10°C...+5°C, днём до +5°C;

на севере ночью до -5...-10 °C, днём до -5°C;

в центре ночью до -3...-13°C, днём до +10°C;

на востоке возможно похолодание ночью до -3...-12°C, а днём до +2°C;

на юге ночью до -3°C, днём потепление от +2...+10°C до +7...+15°C;

на юго-востоке ночью понижение до -10°C, днём до +10°C.

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