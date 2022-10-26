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В Узбекистане ждут наплыва туристов из России в ноябре
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (UZ) -  В Узбекистане ждут наплыва туристов из России в ноябре и в течение всего зимнего сезона, сообщает корреспондент Podrobno.uz со ссылкой на данные Минтуризма и культурного наследия республики.

Как отметил заместитель начальника управления инвестиций и развития туристической инфраструктуры Министерства туризма и культурного наследия Аброрхужа Муноваров, за девять месяцев этого года Узбекистан посетило свыше 400 тысяч туристов из России. Наплыв россиян ожидается в ноябре, большое количество броней также сделано на зимний период.

Кроме того, по его словам, заметно растет поток туристов из Турции, Италии и Японии. Есть прогнозы, что до конца года общее число туристов увеличится до 4,5 миллиона человек.

При этом за 9 месяцев этого года Узбекистан посетили 3,6 миллиона иностранных туристов. Первое место по количеству прибывших путешественников занимает Казахстан (1 миллион туристов), на втором месте – Кыргызстан и Таджикистан (примерно по 950 тысяч).

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