ISW: Украинские войска группируют силы к западу от Сватово для будущих контрнаступлений (карта военных действий в Украине)

CentralAsia (CA) - Американский Институт изучения войны (Institute for the Study of War) в ночь с 25 на 26 октября опубликовал новую карту боевых действий в Украине.

По его данным, украинские войска группируют силы к западу от Сватово для будущих контрнаступательных операций, а российские войска укрепляют свои оборонительные позиции.

Также российские источники утверждают, что 25 октября украинские силы нанесли наземные удары западнее Сватово и на Кременную.

Выводы института:

Российские войска продолжают занимать запасные и оборонительные позиции на восточном берегу Днепра. Украинский Генштаб сообщил, что российские силы готовят оборонительные позиции на восточном берегу Днепра и минируют береговую линию в районе Горностаевки, примерно в 40 км к северо-востоку от Новой Каховки.

Российские войска провели безуспешные наземные атаки в Донецкой области.

Южное оперативное командование Украины заявило, что украинские силы отразили два небольших штурма взводом и отрядом в двух неустановленных районах. Российские силы продолжают обстреливать украинские позиции вдоль линии соприкосновения и нанесли удар по Новой Каменке на севере Херсонской области.