США, Япония и Южная Корея пообещали «беспрецедентный ответ» на ядерные испытания КНДР

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CentralAsia (CA) - Представители МИД Японии, Южной Кореи и США провели трехстороннюю встречу по вопросу ядерных испытаний КНДР. По ее итогам президент Южной Кореи Юн Сок Ёль пообещал ответить «беспрецедентно», если Северная Корея еще раз запустит ракету в рамках ядерных испытаний, передает Yonhap.

«Стороны едины во мнении о том, что чрезвычайно высокая частота проведения Северной Кореей ракетных испытаний, включая пуск 4 октября, когда ракета пролетела над территорией Японии, является серьезной и немедленной угрозой миру и стабильности в регионе, а также явным вызовом всему международному сообществу»,— говорится в пресс-релизе японского МИД по итогам встречи.

После последних испытаний лидер КНДР Ким Чен Ын назвал США и Южную Корею врагами и отказался вести с ними диалог. По данным «Рёнхап» в разведке, Северная Корея может запустить ракету в рамках учений между 16 октября и 8 ноября. Ядерные испытания КНДР участились с января этого года. 10 сентября Ким Чен Ын объявил Северную Корею ядерной державой.