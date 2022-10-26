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Белиз и Казахстан планируют отменить визовый режим

CentralAsia (KZ) -  МИД Казахстана подготовил проект Соглашения между правительством Белиза и Казахстана об отмене визовых требований для владельцев дипломатических, служебных и официальных паспортов. Документ размещен на сайте Открытые НПА.

Соглашение предусматривает, что граждане государств смогут въезжать, выезжать, следовать транзитом и пребывать на территории государства другой стороны без виз до 30 дней в течение каждого 180-дневного периода с даты первого въезда.

При этом граждане, намеревающиеся пребывать на территории государства другой стороны более 30 дней, должны либо осуществлять трудовую или коммерческую деятельность на его территории, либо получить соответствующую визу в дипломатическом представительстве или консульском учреждении государства другой стороны.

Соглашение планируется подписать до конца 2022 года руководством внешнеполитических ведомств Белиза и Казахстана.

В обосновании говорится, что подписание документа даст возможность укрепления тесного сотрудничества между странами и установления упрощенного безвизового порядка владельцев дипломатических, официальных и служебных паспортов.

Белиз – государство на восточном побережье Центральной Америки, которое омывается Карибским морем. В прибрежной зоне пролегает Белизский барьерный риф, усеянный сотнями низменных коралловых островов. На западе страны, в районе джунглей, находятся руины древних городов цивилизации майя.

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