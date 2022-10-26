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В России выявили новый вариант коронавируса «цербер»
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  В России выявлены случаи заболевания подвариантами «омикрон»-штамма коронавируса BQ.1.1, получившего название «цербер», и ВQ.1, которые являются более заразными. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«На прошедшей неделе мы выявили два новых для РФ геноваривнта, это ВQ.1.1 и ВQ.1. Один из них был привезен из-за рубежа в РФ. И мы предполагаем дальнейшее развитие ситуации в части распространения новых геновариантов», - сказала Попова журналистам.

Она уточнила, что, по данным исследований, новые геноварианты обладают еще большей контагиозностью. При этом, клинические проявления заболевания практически не изменились, что дает возможность предполагать, что сформированная иммунная прослойка у населения «позволит избежать нам резких пиков».

В целом же, основную долю новых случаев составляют подварианты «омикрон»-штамма ВА.4 и ВА.5.

Вариант COVID-19 «цербер» является сублинией омикрон-штамма — его выявили во многих странах на всех континентах. В его геноме есть мутации, которые могут обходить выработанный вакцинацией и предыдущим заражением иммунитет. При этом болезнь проходит легко и не сравнится по тяжести с дельта-штаммом или «уханьским» вариантом инфекции.

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