В России за сутки COVID-19 заболели 7,5 тыс. человек

CentralAsia (CA) - Суточный прирост новых заболевших коронавирусом в России составил более 7,5 тысячи случаев, скончались 80% с COVID-19, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в среду.

«В РФ выявлено 7 518 новых случаев COVID-19. Количество госпитализаций за сутки составило 1 451 человека и снизилось в сравнении с предшествующими сутками на 7,9%», - сообщили в оперштабе.

Увеличение количества госпитализаций отмечено в 38 субъектах РФ, снижение - в 43 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в четырех субъектах, уточнили в оперштабе.

По сравнению с прошлыми сутками, когда в России было зарегистрировано 6 578 заболевших, число новых случаев заражения COVID-19 выросло на 940. До сегодняшнего дня в течение шести дней отмечалось снижение заболеваемости.

За минувшие сутки скончались 80 человек, накануне сообщалось о 84 умерших.

«Выздоровели за сутки 11 517 человек, или на 10,8% меньше в сравнении с 25 октября», - говорится в сообщении.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 21 394 360 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 389 790 умерших и 20 751 864 выздоровевших.