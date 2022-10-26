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Токаев обещает появление 5G во всех областных и районных центрах Казахстана

CentralAsia (KZ) -  Казахстан продолжит внедрение цифровых технологий во все сферы жизни, в стране примут закон «О науке и технологической политике», а во всех областных и районных центрах появится 5G. Об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая с предвыборной программой в республиканском штабе.

«Государство создаст технологический плацдарм для перехода от базового к сложному производству и выпуску высокотехнологичных товаров. Для этого наука будет переориентирована на новые технологии производства, которые повысят конкурентоспособность Казахстана», - сказал он.

Токаев отметил, что работа казахстанских ученых используется для решения реальных задач, таких как повышение качества дорожного строительства, модернизация сельского хозяйства, повышение эффективности промышленности. И эта работа должна проводиться совместно представителями государства, науки и бизнеса.

«В связи с этим мы будем постепенно увеличивать объем финансирования прикладной науки. Мы создаем необходимые условия для коммерциализации результатов научной и научно-технической работы. Мы сформируем специализированные инжиниринговые центры при ведущих вузах и крупных предприятиях. Примем закон «О науке и технологической политике». Важным приоритетом будет цифровизация. Мы продолжим внедрение цифровых технологий во все сферы жизни», - рассказал он.

Он также обещает, что «сотовая связь пятого поколения (5G) появится во всех областных и районных центрах», безопасность личных данных граждан будет усилена за счет внедрения лучших мировых стандартов, а в IT-секторе будет создано 150 тысяч новых рабочих мест.

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