Индонезия планирует ввести визы для богатых

- Азия и мир, общество
- 16:02, 26 октября 2022
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CentralAsia (CA) - Представитель главного иммиграционного управления Министерства юстиции и прав человека Индонезии Видодо Экатьяхьяна озвучил новость о визах на саммите G20, пишет ANTARA.
По его словам, «виза второго дома» поможет богатым иностранцам оставаться в Индонезии в течение 5-10 лет. Целевая аудитория – бизнесмены и пожилые туристы.
Индонезийские власти хотят запустить политику нефискального стимулирования, чтобы привлечь в страну тех, кто владеет большим капиталом.
Иностранные граждане с «визой второго дома» могут оставаться здесь с целью работы, инвестиций.
Чтобы подать заявку на визу, нужно зайти на веб-сайт иммиграционного управления, а затем подтвердить наличие 131 тыс. долларов на банковском счете. Стоимость оформления визы составляет 200 долларов.