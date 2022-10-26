Что случилось с бывшим главой КНР Ху Цзиньтао? Новые кадры со съезда Компартии Китая (видео)

CentralAsia (CA) - В сети появились новые кадры с бывшим лидером КНР Ху Цзиньтао на заседании съезда Коммунистической партии в Пекине.

На новых кадрах с заседания во время съезда, снятых Channel News Asia, видно, что произошло перед тем, как Ху Цзиньтао вывели из зала.

На них видно, как уходящий член Политбюро Ли Чжаньшу, сидящий слева от Ху, забирает у того папку с документами, кладет его обратно под красную обложку и что-то ему говорит.

Сначала он оставляет бумаги перед бывшим лидером. Затем, очевидно, обеспокоенный тем, что Ху Цзиньтао снова пытается достать документ, Ли притягивает стопку бумаг к себе.

Затем китайский лидер Си Цзиньпин дает пространные инструкции другому человеку, который потом пытается убедить Ху уйти.

Новые кадры, снятые Channel News Asia опубликованы только через два дня после инцидента.

Ранее бывшего председателя КНР Ху Цзиньтао неожиданно вывели под руки из зала во время съезда Коммунистической партии, который проходил 22 октября.

Официальное информационное агентство «Синьхуа» сообщило в Twitter, что неожиданный уход Ху Цзиньтао был вызван плохим состоянием здоровья, но не предоставило никаких подробностей.