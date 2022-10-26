экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
В Казахстане 200 тыс. иностранцев подали заявку на получение ИНН

CentralAsia (KZ) -  Министр цифрового развития и аэрокосмической промышленности Казахстана Асет Турысов сообщил, что с 21 сентября 200 тыс. инострацев подали заявку на получение Индивидуального индентификационного номера (ИИН). Он позволяет иностранцам зарегистрировать номер у казахстанского оператора и проводить финансовые операции: открывать счета и заводить карты.

«С 21 сентября поступило около 200 тысяч заявок. Это в целом от всех иностранцев. Точную информацию о представлении ИИН я не смогу предоставить. Любой иностранный гражданин, который хочет вести здесь дела либо устроиться, банковский счет открыть, он обязан получить ИИН», — сказал Асет Турысов, его слова приводит «Казинформ».

Ранее глава МЦРИАП Багдат Мусин сообщал о том, что около 70 тысяч российских граждан с 21 сентября получили ИИН иностранцев, нерезидентов.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Казахстане
Карта распространения
print
  • В России за сутки выявили 7,5 тыс. случаев COVID-19 
  • США передали Украине первые два комплекса NASAMS
  • Войска РФ наступают на Бахмутском и Авдеевском направлениях и готовят оборонительные позиции на Херсонщине, – Генштаб ВС Украины


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com