В Казахстане 200 тыс. иностранцев подали заявку на получение ИНН

CentralAsia (KZ) - Министр цифрового развития и аэрокосмической промышленности Казахстана Асет Турысов сообщил, что с 21 сентября 200 тыс. инострацев подали заявку на получение Индивидуального индентификационного номера (ИИН). Он позволяет иностранцам зарегистрировать номер у казахстанского оператора и проводить финансовые операции: открывать счета и заводить карты.

«С 21 сентября поступило около 200 тысяч заявок. Это в целом от всех иностранцев. Точную информацию о представлении ИИН я не смогу предоставить. Любой иностранный гражданин, который хочет вести здесь дела либо устроиться, банковский счет открыть, он обязан получить ИИН», — сказал Асет Турысов, его слова приводит «Казинформ».

Ранее глава МЦРИАП Багдат Мусин сообщал о том, что около 70 тысяч российских граждан с 21 сентября получили ИИН иностранцев, нерезидентов.

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