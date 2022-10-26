120 тонн китайского чая отправлено в Узбекистан через Кыргызстан

- Узбекистан, экономика
- 16:59, 26 октября 2022
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CentralAsia (UZ) - Первый транзитный грузовой поезд по маршруту Китай-Кыргызстан-Узбекистан отправился 20 октября со станции Туаньцзецунь города Чунцин в Центральном Китае. Состав доставит в Узбекистан через Кыргызстан груз китайского чая.
Партия чая весом более 120 тонн по железной дороге прибудет в провинцию Синьцзян, пишет УзА со ссылкой на китайское издание «Жэньминь жибао». Оттуда груз будет отправлен автомобильным транспортом до погранперехода «Иркештам».
Планируется, что товар прибудет в Узбекистан через 15 дней.
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