В Китае начали предлагать вдыхаемую ртом вакцину от COVID-19

Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) - В Шанхае гражданам начали предлагать вакцину от коронавируса COVID-19 в виде субстанции, которая вдыхается через рот, сообщает в среду Associated Press.

Новая вакцина представляет собой газообразную субстанцию, которую необходимо вдохнуть ртом. Ее бесплатно предлагают в качестве "бустерной" дозы тем, кто уже проходил вакцинацию инъекцией ранее.

На видео, опубликованном местными СМИ, видно, как люди вдыхают вакцину из стакана через трубочку. После медленного вдыхания вакцины необходимо задержать дыхание на пять секунд, вся процедура занимает не более 20 секунд.

«По ощущениям это как пить молочный чай. Когда я вдохнул это, оно было сладковатым», - рассказал один из жителей Шанхая, прошедший ревакцинацию.

Китайский регулятор одобрил вакцину для использования в качестве «бустерной» дозы в сентябре. Ее разработала китайская биофармацевтическая компания Cansino Biologics Inc. как аэрозольную версию своей вакцины. Она прошла клинические испытания в Китае, Венгрии, Пакистане, Малайзии, Аргентине и Мексике.