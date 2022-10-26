В Минобороны РФ сообщили об отражении украинских атак в ЛНР и Херсонской области

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- 17:16, 26 октября 2022
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CentralAsia (CA) - Российские военные отразили атаки Вооружённых сил Украины в Херсонской области и в Луганской народной республике, сообщил официальный представитель министерства обороны РФ Игорь Конашенков на брифинге.
«На Николаево-Криворожском направлении противник силами до двух батальонных тактических групп предпринимал безуспешные попытки атаковать в направлениях населенных пунктов Ищенка, Брускинское, Пятихатки и Кошара Херсонской области. В результате нанесения поражения уничтожено до 125 украинских военнослужащих, семь боевых бронированных машин и 13 автомобилей», - сказал Конашенков.
По его словам, «на Купянском направлении противник силами батальонной тактической группы и роты иностранных наемников, общей численностью до 500 человек, предпринял пять последовательных атак позиций российских войск на узком фронте в направлении населенного пункта Куземовка Луганской народной республики».
«Все атаки отражены. Активными действиями российских войск, огнем артиллерии, ударами армейской, штурмовой авиации и тяжелых огнеметных систем противник отброшен на исходные позиции. Уничтожено более 160 боевиков, пять танков, девять боевых бронированных машин и 10 пикапов», - заявил Конашенков.
Он также сообщил, что «на Красно-Лиманском направлении активными действиями подразделений российских войск уничтожено более 70 украинских военнослужащих, два танка, пять боевых машин пехоты, бронетранспортер и пять пикапов».