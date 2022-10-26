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Казахстан занял 65-е место в рейтинге верховенства права. Какие места заняли другие страны Центральной Азии?

CentralAsia (KZ) -  Казахстан занял 65-е место в мировом рейтинге верховенства права, составленном международной организацией World Justice Project. Всего в рейтинг вошли 140 стран.

Среди стран Центральной Азии Узбекистан занял 78-е место, Кыргызстан 100-е. Таджикистан и Туркменистан в списке нет.

В топ-10 рейтинга входят Дания, Норвегия, Финляндия, Швеция, Нидерланды, Германия, Новая Зеландия, Люксембург, Эстония и Ирландия. Последнее место занимает Венесуэлла.

Индекс верховенства закона был разработан в 2010 году. Он измеряет достижения стран в области обеспечения правовой среды: эксперты определяют, как принципы правового государства реализуются в повседневной жизни. Данные объединены в восемь контрольных показателей: ограничение полномочий институтов власти, отсутствие коррупции, прозрачность институтов власти, защита основных прав, порядок и безопасность, соблюдение законов, гражданское и уголовное правосудие.

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