Международный интеллектуальный музей Монголии занесен в Книгу рекордов Гиннесса

CentralAsia (MNG) - Международный интеллектуальный музей Монголии включен в Книгу рекордов Гиннесса, где отмечаются исторические достижения человечества, и был выбран как «Музей с наибольшим количеством шахмат в мире». В музее хранится более 500 шахмат, созданных основоположником музея и лучшим изобретателем Тумэн-Өлзий Зандраа.

Тумэн-Өлзий Зандраа, основатель музея, последние 55 лет занимается изготовлением и коллекционированием различных видов шахмат.

В музее имеется большая коллекция шахмат. Большинство из них сделано из дерева, кости, металла, камня. Самые большие шахматы - длиной 7 м 60 см. Доска и все фигуры этих шахмат сделаны как головоломки, значит, их надо собрать и разобрать. Черные фигуры этих шахмат — известные, вырезанные исторические персонажи — Чингис хаан, Цогт тайж, Мудрая царица Мандухай и прочие. Белые фигуры — наши современные деятели политики, спорта. Также есть костяные шахматы с изображением борцов сумо на лопаточных костях крупного и мелкого рогатого скота. Директор интеллектуального музея в течение многих лет стремится доказать, что шахматы в мире зародились именно в Монголии. Когда он ездит за границу, смотрит разные книги о шахматах, особенно книги с изображением фигур монгольских шахмат, и если находит, копирует их и привозит домой. Эти фотографии он использует, когда создает шахматы.

Собрание музея включает много монгольских игрушек, головоломок, логических игр. Экспозиция музея показывалась более чем на 80 международных выставок и ярмарок в 50 странах мира.

Вообще головоломки делают в разных странах мира. Особенно технология изготовления головоломок высоко развита в Англии, Америке, Японии. Но монгольские головоломки ни в чем им не уступают. Но мы делаем лучше, потому что там имеется национальная особенность. Например, в Монголии с давних времен изготовляли бытовые, скотоводческие принадлежности. Все они делались с применением головоломок. Например, монгольская юрта, которую можно собрать и разобрать.

Международный интеллектуальный музей был создан 13 августа 1990 года, когда широко отмечалось 750-летие «Сокровенного сказания монголов». Создан этот музей в честь празднования этого события.

Для создания музея Тумэн-Өлзий Зандраа ездил в разные страны, изучал опыт музеев этих стран. Во всех странах имеются национальные музеи истории, музеи игрушек, музей религии, даже королевский музей и т.д. Однако нигде нет отдельного международного интеллектуального музея. Только в Монголии есть единственный подобного рода музей. Музей за последние годы завоевал 10 международных Гран-при, имеет золотые и серебряные медали. В последнее время мы участвуем со своими головоломками в чемпионате мира по головоломкам, который проходит раз в год, шестой раз из 9 участий завоевали первое место.

В настоящее время в музее выставлено около 11 тысяч работ, в том числе есть экспонаты из 150 стран мира. Некоторые из них мы закупали за рубежом, есть много подаренных и полученных по обмену. Если назвать некоторые из них, например, головоломка, созданная из двух деревянных частей, которая разбирается с помощью одного действия, и еще есть головоломка, которая состоит из 673 частей, чтобы разобрать ее, требуется 56831 действий. Также в музее имеется большое количество удивительных головоломок, начиная с головоломок, изображающих семь чудес света, космического корабля-головоломки, юрты-головоломки, человека-головоломки, храма-головоломки и многие другие экспонаты.

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