Монгольская девочка завоевала бронзовую медаль на соревнованиях по художественной гимнастике в Лиссабоне

Энхлэн Нурзэд

CentralAsia (MNG) - С 20 по 23 октября в Лиссабоне, Португалия, прошли международные юношеские соревнования по художественной гимнастике «Lisbon International Tournament 2022».

От Монголии под руководством тренера Б.Халиун выступали У.Айына, Н.Энхлэн, П.Энэрэл, П.Нинжин, С.Бужинлхам, М.Цэлмэг и Х.Нандинхусэл.

Монгольский спортсмен Энхлэн Нурзэд завоевала бронзовую медаль в упражнениях с булавами на этих соревнованиях.

За упражнение с булавами она получила от судей 12,300 балла.

Первое место досталось Алисии Беровке из Польши, второе место досталось Карме Халил из Египта.

Спортсменки Монголии по художественной гимнастике продолжат выступления на международных соревнованиях в Словении.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения