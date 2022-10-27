Экс-министр Монголии собирает пожертвования, чтобы отправить украинцам носки и перчатки

Оюунгэрэл Цэдэвдамба

CentralAsia (MNG) - Бывший депутат парламента и бывший министр Оюунгэрэл Цэдэвдамба поделилась в своей социальной сети, что собирает пожертвования на отправку теплых носков и перчаток украинцам.

Со своей стороны, она написала вчера в своей странице соцсети: «Я была бы очень рада, если бы вы сделали пожертвование сегодня, в мой день рождения. Кампания по сбору пожертвований на раздачу носков и перчаток украинцам завершится через 5 дней».

Оюунгэрэл Цэдэвдамба родилgv, 26 октября 1966 года в сомоне Тариалан, аймака Хубсугул, Монгольской Народной Республики. Она была политическим советником экс-президента Монголии Баттулга Халтмаа по вопросам прав человека и общественного участия.

Оюунгэрэл была членом Демократической партии и бывшим министром культуры, туризма и спорта, а также бывшим членом парламента Монголии. Она была первой женщиной-депутатом в Монголии. Она известна своей правозащитной деятельностью.

Оюунгэрэл училась в Стэнфордском и Йельском университетах, а также в Московской международной школе бизнеса и Свердловской государственной академии наук. Она была первой монгольской студенткой Стэнфорда, поступившей в 2003 году в возрасте 36 лет на магистерскую программу по международным политическим исследованиям.

Ее работа включает в себя помощь в принятии законов, направленных на борьбу с домашним насилием и защиту объектов культурного наследия, где проживают коренные жители Монголии, а также работу по предотвращению незаконного вывоза окаменелостей динозавров из Монголии контрабандистами. Ее интерес к динозаврам начался в 2006 году с посещения Американского музея естественной истории, в котором были выставлены окаменелости монгольских динозавров, которые, по словам гида, будут возвращены в Монголию, если в стране будет музей для их демонстрации.

В 2009 году ее книга «Тень красной звезды» (позже названная «Зеленоглазый лама») вошла в лонг-лист Азиатской литературной премии. Продолжение «Шестьдесят белых овец» было опубликовано на монгольском языке в 2017 году.

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