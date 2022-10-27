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Монголия заняла 62-е место в мировом рейтинге верховенства права между Иорданией и Северной Македонией

CentralAsia (MNG) -  Монголия заняла 62-е место в мировом рейтинге верховенства права, составленном международной организацией World Justice Project. Всего в рейтинг вошли 140 стран.

В Восточной Азии и Тихоокеанском регионе, куда входила Монголия, страна занимает восьмое место между Малайзией и Индонезией.

Что касается двух вечных соседей Монголии, то Россия занимает 107-е место, а Китай — 95-е.

Индекс верховенства права измеряет достижения стран в области обеспечения правовой среды: эксперты определяют, как принципы верховенства права реализуются в повседневной жизни. Данные сгруппированы по восьми показателям: ограниченные полномочия государственных учреждений, отсутствие коррупции, прозрачность государственных учреждений, защита основных прав, порядок и безопасность, правоохранительные органы, гражданское и уголовное правосудие.

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