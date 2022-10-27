Председатель ВГХ Монголии Занданшатар Гомбожав находится с рабочим визитом в Республике Корея

CentralAsia (MNG) - Председатель Великого Государственного Хурала (ВГХ) Монголии Занданшатар Гомбожав 25-30 октября находится с рабочим визитом в Республике Корея.

Это первый визит из Монголии за восемь лет на уровне председателя ВГХ (спикера парламента).

В рамках визита председатель ВГХ 25 октября встретился с председателем Национального Собрания Республики Корея Ким Джин Пё, в ходе которого состоялся обмен мнениями по вопросам расширения двусторонних отношений и сотрудничества.

В начале встречи председатель ВГХ сказал: «За последние 32 года отношения и сотрудничество между Монголией и Республикой Корея быстро развивались и достигли уровня стратегического партнерства. Республика Корея неизменно поддерживала Монголию с момента ее перехода к демократии. Мы стремимся к активизации сотрудничества в целях улучшения парламентской демократии и изучения передового опыта Национальной ассамблеи, основанного на наших общих ценностях демократии, прав человека, свободы и свободной рыночной экономики».

Он также упомянул, что Монголия и РК активизируют свое сотрудничество в области окружающей среды и зеленого развития, и подчеркнул, насколько важно для обеих стран поддерживать инвестиции и финансирование «зеленых» проектов, а также ускорять развитие на основе зеленая экономика.

Кроме того, председатель ВГХ Монголии Занданшатар Гомбожав повторил приглашение спикеру Ким Джин Пё посетить Монголию и выразил желание активизировать и расширить сотрудничество между парламентскими группами дружбы и секретариатом.

Он подчеркнул решающую роль, которую играют парламенты и парламентские группы дружбы в создании стабильной правовой базы и обогащении двусторонних отношений экономическим содержанием. Кроме того, он подчеркнул важность заключения «Соглашения об экономическом партнерстве», обеспечения инвестиционных гарантий и укрепления связей между людьми и предприятиями двух стран.

В ходе встречи было отмечено, что можно поднять экономические связи на новый уровень, используя передовые технологии, инновации и промышленное развитие Южной Кореи, а также богатые природные ресурсы Монголии. В связи с этим была запрошена поддержка для создания исследовательского центра редкоземельных элементов, что было согласовано в ходе визита министра иностранных дел РК в Монголию в августе.

В целях расширения экономического сотрудничества между Монголией и Республикой Корея, привлечения дополнительных инвестиций и создания благоприятной правовой среды Председатель ВГХ Занданшатар пообещал активизировать усилия на парламентском уровне по обновлению «Соглашения о взаимном содействии и Защита инвестиций» и заключить «Договор об экономическом партнерстве».

На встрече стороны обсудили и обменялись мнениями по вопросу расширения сотрудничества в области истории, культуры, науки, технологий, туризма и горного дела.

источник: Департамент СМИ и по связям с общественностью ВГХ

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