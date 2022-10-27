Новый посол США Ричард Буанган вручил копии верительных грамот в МИД Монголии

слева: Ричард Буанган и Мөнхжин Батсумбэрэл

CentralAsia (MNG) - Вчера, 26 октября, вице-министр иностранных дел Мөнхжин Батсумбэрэл принял нового посла США в Монголии Ричарда Буангана. На встрече новый посол США Ричард Буанган вручил копии своих верительных грамот.

Вице-министр Мөнхжин Батсумбэрэл отметил, что Монголия придает большое значение отношениям с США, важным третьим соседом и стратегическим партнером Монголии, и выразил уверенность в том, что посол будет работать над повышением текущего уровня двустороннего сотрудничества.

Ричард Буанган заявил, что США гордится тем, что является важным третьим соседом Монголии, и привержена дальнейшему расширению и укреплению стратегического партнерства между двумя странами.

Ричард Ли Буанган — американский дипломат, назначенный послом США в Монголии.

Буанган родился и вырос в семье филиппино-американцев в Сан-Диего. Он получил степень бакалавра политических наук и экономики в Университете Святого Эдуарда.

Буанган является кадровым сотрудником дипломатической службы в ранге советника-посланника. В настоящее время он занимает должность первого заместителя помощника госсекретаря в Бюро по международным связям с общественностью Государственного департамента США. Ранее Буанган работал заместителем помощника госсекретаря в Бюро по делам Восточной Азии и Тихого океана, а также исполнительным помощником тогдашнего госсекретаря Майка Помпео. Ранее Буанган работал управляющим директором по международным СМИ в Бюро по связям с общественностью, а также сотрудником по связям с общественностью тогдашней американской организации. Генеральное консульство в Иерусалиме, а также в качестве заместителя пресс-атташе, а затем в качестве официального представителя посольства США в Пекине, Китай. Буанган также работал штатным офицером в Исполнительном секретариате Государственного департамента и выполнял зарубежные задания в Париже, Франция, и Абиджане, Кот-д'Ивуар.

В течение своей карьеры Буанган работал представителем посольства.

22 апреля 2022 года президент Джо Байден объявил о своем намерении назначить Буангана следующим послом США в Монголии. 25 апреля 2022 года его кандидатура была отправлена ​​в Сенат. Слушания по его выдвижению состоялись в Комитете Сената по международным отношениям 13 июля 2022 года. Комитет положительно сообщил о его выдвижении в зале Сената 19 июля 2022 года. Его выдвижение было подтверждено полным составом Сената путем голосового голосования 5 августа 2022 года.

Буанган получил множество наград от Государственного департамента.

Буанган говорит на китайском, французском и испанском языках.

Он написал в своей статье «Мнение: как дипломат, я рассказываю историю американцев азиатского происхождения по всему миру. Ваша история тоже имеет значение»: «Давайте работать вместе, чтобы праздновать, а не отрицать, разнообразное, инклюзивное общество, в котором каждый чувствует себя желанным и каждый может внести свой вклад. Это та Америка, о которой мечтали наши родители, бабушки и дедушки до своего приезда. Это Америка, в которой должны расти наши дети. Это Америка, которой мы должны быть для тех, кто борется за свободу и справедливость во всем мире».

источник: МИД Монголии

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