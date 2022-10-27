В Будапеште состоялась международная научная конференция на тему «Монгольский буддизм: охрана дикой природы»

CentralAsia (MNG) - Кафедра монголоведения и центральноазиатских исследований Венгерского университета им. Лоранда Этвёша, Центр монголоведения, Монгольский буддийский центр монастыря Гандантегчинлен и Посольство Монголии в Венгрии совместно организовали 4-ю международную научную конференцию «Монгольский буддизм: охрана дикой природы».

В открытии конференции приняли участие заведующий отделом документооборота и анализа Офиса Президента Монголии С. Янжинсурэн и Чрезвычайный и Полномочный Посол Монголии в Венгрии С. Баатаржав.

По этому случаю г-же Бирталан Агнес, заведующей кафедрой монголоведения и центральноазиатских исследований Университета Лоранда Этвёша, руководителю Центра монголоведения, было вручено послание президента Монголии Хурэлсух Ухнаа.

В научном совещании приняли участие более 20 зарубежных и отечественных ученых, преподавателей и научных сотрудников, а также преподаватели и научные сотрудники Института философии Монгольской академии наук, Института истории и этнологии, кафедры языкознания и кафедры истории Государственного университета Монголии выступили с докладами.

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