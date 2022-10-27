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15 человек погибли в результате теракта в мавзолее Шах-Черах в Иране

CentralAsia (CA) -  Террористическая атака совершена в мавзолее Шах-Черах, который находится в иранском городе Шираз. В результате атаки 15 человек погибли, несколько десятков ранены, сообщает «Мехр» со ссылкой на представителей власти страны.

Среди погибших - по меньшей мере одна женщина и двое детей.

«По данным иранских властей, в среду во второй половине дня трое вооруженных неизвестных ворвались в мавзолей Шах-Черах и убили как минимум 15 человек, большое число людей получили ранения», - пишет агентство.

Нападавших было трое. Однако заместитель руководителя провинции Фарс Эсмаил Мохебипур сообщил в телеэфире, что стрелял один человек, который получил ранения и был задержан.

Мавзолей Шах-Черах — одна из достопримечательностей города Шираз, усыпальница братьев имама Резы — Ахмеда и Мухаммеда. Построена в XIV веке.

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