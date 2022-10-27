Парламент Казахстана принял закон об амнистии для участников январских событий 

CentralAsia (KZ) - Сенат парламента Казахстана на пленарном заседании 27 октября принял закон об амнистии, объявленной для некоторых участников январских событий, передает Vlasti.kz.

«По предварительным расчетам, под действие амнистии подпадают около 1,5 тыс. лиц. На сегодняшний день из 1 тыс. 112 осужденных по январским событиям лишь 128 человек лишены свободы. После принятия закона из мест лишения свободы освободятся более 40 осужденных, около 50 лиц – в течение следующих полгода», - сказал депутат сената Владимир Волков.

Кроме того, по его данным, еще 171 человек будет освобожден от уголовной ответственности и наказания за уголовные проступки и преступления небольшой и средней тяжести. При этом окончательное решение о применении амнистии к осужденным будет принимать суд, индивидуально в отношении каждого лица. Также в отношении 363 человек, совершивших тяжкие преступления и дела которых находятся на стадии следствия и на рассмотрении в судах, амнистия будет применена при вынесении приговоров.

В целом под амнистию подпадут граждане, задержанные в период с 4 по 7 января, сотрудники правоохранительных органов и военные. Документом предлагается прекратить уголовные дела в отношении участников беспорядков, совершивших уголовные проступки, преступления небольшой и средней тяжести, осужденных по ним – освободить от наказания, а с отбывших – снять судимость. Лицам, совершившим тяжкие преступления, – сократить назначенные судами наказания на три четверти, особо тяжкие преступления – наполовину. При этом, если осужденному на день введения в действие закона осталось отбывать наказание не более одного года, основное наказание сокращается на весь его неотбытый срок.

Не подлежат амнистии лица, совершившие террористические, экстремистские, коррупционные преступления, государственную измену, организацию массовых беспорядков, (за исключением несовершеннолетних), пытки, преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних.

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