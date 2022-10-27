Глава Европейского совета прибыл в Казахстан 

CentralAsia (KZ) - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 27 октября в резиденции Акорда встретил президента Европейского cовета Шарля Мишеля. Об этом сообщает пресс-служба Акорды.

Шарль Мишель прибыл в Казахстан 26 октября с официальным визитом. В столичном аэропорту его встретил премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов.

В рамках визита запланирована встреча президента Европейского совета с главами государств Центральной Азии.

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