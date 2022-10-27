экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Глава Европейского совета прибыл в Казахстан 

CentralAsia (KZ) -  Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 27 октября в резиденции Акорда встретил президента Европейского cовета Шарля Мишеля. Об этом сообщает пресс-служба Акорды.

Шарль Мишель прибыл в Казахстан 26 октября с официальным визитом. В столичном аэропорту его встретил премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов.

В рамках визита запланирована встреча президента Европейского совета с главами государств Центральной Азии.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Казахстане
Карта распространения
print
  • Мажилис Казахстана одобрил законопроект, закрепляющий право женщин выходить на пенсию в 61 год
  • Отпраздновано 90-летие включения монголоведения в программу Университета Лоранда Этвёша
  • Сбой в работе WhatsApp произошел из-за технической ошибки со стороны компании Meta


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com