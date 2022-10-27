Камчыбек Ташиев принял участие в заседании глав спецслужб СНГ, где выступил Владимир Путин

CentralAsia (CA) - Глава ГКНБ Камчыбек Ташиев принял участие в 51-м заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников Содружества Независимых Государств, которая прошла в Москве. В этот же день проведена встреча глав делегаций с президентом России Владимиром Путиным.

«В ходе заседания выработаны дополнительные меры по совместному противодействию деструктивной деятельности иностранных неправительственных некоммерческих и международных организаций, использующих инструменты «мягкой силы» для дестабилизации общественно-политической обстановки на пространстве Содружества», - сообщили в ФСБ России.

Участники обсудили направления научно-технического сотрудничества, сотрудничество по пресечению незаконного международного оборота наркотических средств и психотропных веществ, в сфере предварительного следствия и противодействия деструктивной деятельности иностранных некоммерческих неправительственных и международных организаций.

В ведомстве отметили, что члены Совета одобрили совместную оценку и прогноз развития угроз безопасности странам СНГ в информационной сфере.

Владимир Путин призвал участников встречи к продолжению сотрудничества в сфере антитеррора. По его словам, необходимо ограничить проникновение террористов «под прикрытием миграционных потоков». «В том числе расползание иностранных наемников с боевым опытом, что представляет серьезную угрозу», - добавил Путин в видеоконференции.

По словам президента РФ, практически во всех странах СНГ снизилось количество преступлений террористической направленности, включая теракты.

Путин заявил, что Украину используют как таран против России, ОДКБ и СНГ.

Членами СНГ являются: Азербайджан, Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Россия, Таджикистан и Узбекистан.