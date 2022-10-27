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Тайская медиамагнат-трансгендер приобрела конкурс «Мисс Вселенная» за $20 млн

CentralAsia (CA) -  Тайская компания JKN Global Group объявила о покупке The Miss Universe Organization — проекта, занимающегося организацией конкурса «Мисс Вселенная». JKN купила его за $20 млн у американской компании IMG Worldwide, которая, в свою очередь, приобрела The Miss Universe Organization в 2015 году у бывшего президента США Дональда Трампа.

Генеральный директор JKN — Энн Якапонг Якраютатип. Будучи трансгендерной женщиной, она стала знаменитостью в Таиланде, поучаствовав в нескольких местных реалити-шоу и основав организацию по защите прав трансгендерных людей Life Inspired For Thailand Foundation. JKN снимает собственные шоу, а также занимается дистрибуцией иностранного контента в Таиланде. В компании заявили, что приобретение The Miss Universe Organization поможет ей быть «мягкой силой для создания репутации Таиланда и его известности по всему миру».

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