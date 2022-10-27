Глава Минобороны Украины заявил о «замедлении» наступления украинских войск на юге

Алексей Резников

CentralAsia (CA) - Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что украинские войска на юге и Харьковском направлении медленнее продвигаются вперед из-за дождей.

«На юге мы тоже продолжаем кампанию контрнаступления. Прямо сейчас погодные условия — я имею в виду дожди — нас замедляют», — сказал Резников в интервью телеканалу Fox News.

Он выразил надежду, что украинские войска продвинутся к началу зимы.

«Но мы используем тактику освобождения наших сел шаг за шагом и километр за километром. И мы продолжим это делать»,— сказал Резников.

Алексей Резников заявил, что украинские войска имеют план по захвату Херсона и других занятых Россией регионов. Он также считает, что российские войска не оставят Херсон и готовы к уличным боям в городе. Министр также сообщил, что украинские войска контролируют все мосты через Днепр, используя РСЗО HIMARS.

18 октября власти Херсонской области обратились к жителям с рекомендацией покинуть регион. В тот же день командующий российскими войсками «спецоперации» генерал Сергей Суровикин назвал ситуацию на херсонском направлении «весьма непростой». Он не исключил принятия «непростых решений», не поясняя значения своих слов. 22 октября жителей региона призвали покинуть город «из-за напряженной ситуации на фронте».