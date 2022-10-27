Число случаев COVID-19 в мире превысило 629 млн

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CentralAsia (CA) - Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире на утро четверга достигло 629 074 823, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса в мире от последствий заражения COVID-19 скончались 6 584 143 человека.

В число стран с более чем 30 млн случаев заражения входят США, Индия, Франция, Бразилия и Германия.

Число инфицированных и скончавшихся от последствий заражения соответственно составило:

США - 97 343 426 и 1 069 449.

Индия - 44 646 880 и 528 987.

Франция - 36 925 046 и 157 740.

Бразилия - 34 807 075 и 687 907.

Германия - 35 461 920 и 153 193.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистических данных по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты на утро четверга составил 845,2. В США на 1 млн жителей скончались 3 264 человека, в Индии - 375, во Франции - 2 388, в Бразилии - 3 184, в Германии - 1 815.