В Узбекистане откроют новые авиарейсы по внутренним маршрутам

- Узбекистан, общество
- 12:37, 27 октября 2022
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CentralAsia (UZ) - С 2023 года запустят регулярные авиарейсы по ряду внутренних маршрутов Узбекистана, сообщает УзА.
Согласно постановлению президента Узбекистана Шавката Мирзиёева начиная с марта 2023 года запустят ряд регулярных рейсов по новым направлениям:
- Самарканд—Нукус;
- Самарканд—Муйнак;
- Самарканд—Термез;
- Бухара—Термез;
- Наманган—Термез;
- Наманган—Нукус.
Также в целях повышения туристического потенциала Кашкадарьинской, Сурхандарьинской и Джизакской областей восстановят авиасообщение с аэропортами Шахрисабз и Сариасия, а также наладят авиасообщение с аэропортом Зомин.
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