В Узбекистане откроют новые авиарейсы по внутренним маршрутам

CentralAsia (UZ) - С 2023 года запустят регулярные авиарейсы по ряду внутренних маршрутов Узбекистана, сообщает УзА.

Согласно постановлению президента Узбекистана Шавката Мирзиёева начиная с марта 2023 года запустят ряд регулярных рейсов по новым направлениям:

Самарканд—Нукус;

Самарканд—Муйнак;

Самарканд—Термез;

Бухара—Термез;

Наманган—Термез;

Наманган—Нукус.

Также в целях повышения туристического потенциала Кашкадарьинской, Сурхандарьинской и Джизакской областей восстановят авиасообщение с аэропортами Шахрисабз и Сариасия, а также наладят авиасообщение с аэропортом Зомин.