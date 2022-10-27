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В Узбекистане откроют новые авиарейсы по внутренним маршрутам

CentralAsia (UZ) -  С 2023 года запустят регулярные авиарейсы по ряду внутренних маршрутов Узбекистана, сообщает УзА.

Согласно постановлению президента Узбекистана Шавката Мирзиёева начиная с марта 2023 года запустят ряд регулярных рейсов по новым направлениям:

  • Самарканд—Нукус;
  • Самарканд—Муйнак;
  • Самарканд—Термез;
  • Бухара—Термез;
  • Наманган—Термез;
  • Наманган—Нукус.

Также в целях повышения туристического потенциала Кашкадарьинской, Сурхандарьинской и Джизакской областей восстановят авиасообщение с аэропортами Шахрисабз и Сариасия, а также наладят авиасообщение с аэропортом Зомин.

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