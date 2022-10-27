Депутат Шрусбери посетил 130-футовую статую Чингисхана во время торговой поездки в Монголию

слева: Даниэль Кавчински и Филип Мэлоун

CentralAsia (MNG) - Депутат Шрусбери Даниэль Кавчински посетил статую Чингисхана во время поездки в Монголию на этой неделе.

Это была вторая поездка в страну в 2022 году для г-на Кавчинского, торгового представителя премьер-министра в Монголии. Его роль, на которую он был назначен в октябре 2020 года, заключается в укреплении торговых и инвестиционных отношений между Великобританией и Монголией.

Великобритания была первой западной страной, установившей дипломатические отношения с Монголией. В следующем году будет отмечаться 60-летие.

Великобритания экспортирует горнодобывающее оборудование и услуги, железнодорожное оборудование, автомобили, машины, двигатели и розничную торговлю в Монголию, а основной экспорт Монголии в нашу страну — кашемир и трикотаж, — пишет Shropshire Star.

Во время поездки г-н Кавчинский встретился с послом Его Величества в Монголии Его Превосходительством Филипом Мэлоуном, и они вдвоем посетили 130-футовую статую Чингисхана.

Он также встретился с Ганбаатар Жамбал, министром горнодобывающей промышленности и тяжелой промышленности, и они обсудили, как Великобритания и Монголия могут сотрудничать в этом секторе. Они также обсудили разведку редких полезных ископаемых.

Г-н Кавчински сказал: «Мой второй визит в Монголию имел огромный успех, и я был рад вернуться в страну.

«Мой второй визит ознаменовал собой новую главу в британо-монгольских отношениях, поскольку наши страны продолжают работать над еще более тесным партнерством в ключевых областях для нашего взаимного процветания.

«Я невероятно благодарен мистеру Мэлоуну и его команде в посольстве Великобритании в Улан-Баторе за помощь в моем визите.

Я с нетерпением жду продолжения моих плодотворных дискуссий с представителями правительства Монголии, и теперь я отчитаюсь перед премьер-министром».

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