экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Депутат Шрусбери посетил 130-футовую статую Чингисхана во время торговой поездки в Монголию
слева: Даниэль Кавчински и Филип Мэлоун
слева: Даниэль Кавчински и Филип Мэлоун

CentralAsia (MNG) -  Депутат Шрусбери Даниэль Кавчински посетил статую Чингисхана во время поездки в Монголию на этой неделе.

Это была вторая поездка в страну в 2022 году для г-на Кавчинского, торгового представителя премьер-министра в Монголии. Его роль, на которую он был назначен в октябре 2020 года, заключается в укреплении торговых и инвестиционных отношений между Великобританией и Монголией.

Великобритания была первой западной страной, установившей дипломатические отношения с Монголией. В следующем году будет отмечаться 60-летие.

Великобритания экспортирует горнодобывающее оборудование и услуги, железнодорожное оборудование, автомобили, машины, двигатели и розничную торговлю в Монголию, а основной экспорт Монголии в нашу страну — кашемир и трикотаж, — пишет Shropshire Star.

Во время поездки г-н Кавчинский встретился с послом Его Величества в Монголии Его Превосходительством Филипом Мэлоуном, и они вдвоем посетили 130-футовую статую Чингисхана.

Он также встретился с Ганбаатар Жамбал, министром горнодобывающей промышленности и тяжелой промышленности, и они обсудили, как Великобритания и Монголия могут сотрудничать в этом секторе. Они также обсудили разведку редких полезных ископаемых.

Г-н Кавчински сказал: «Мой второй визит в Монголию имел огромный успех, и я был рад вернуться в страну.

«Мой второй визит ознаменовал собой новую главу в британо-монгольских отношениях, поскольку наши страны продолжают работать над еще более тесным партнерством в ключевых областях для нашего взаимного процветания.

«Я невероятно благодарен мистеру Мэлоуну и его команде в посольстве Великобритании в Улан-Баторе за помощь в моем визите.

Я с нетерпением жду продолжения моих плодотворных дискуссий с представителями правительства Монголии, и теперь я отчитаюсь перед премьер-министром».

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Монголии
Карта распространения
print
  • 15 человек погибли в результате теракта в мавзолее Шах-Черах в Иране
  • США поставили Украине более миллиона снарядов для гаубиц
  • Жозеп Боррель посетит Узбекистан в ноябре


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com