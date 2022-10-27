Шейха Аль Маясса открыла выставку «В движении» о бедуинах и монгольских кочевниках

CentralAsia (MNG) - * Выставка посвящена истории, культуре и жизни кочевых и полукочевых народов Центральной Сахары, Катара и Монголии.

Ее Превосходительство шейха Аль Маясса бинт Хамад бин Халифа аль-Тани, председатель Музеев Катара, в компании нескольких высокопоставленных лиц в среду открыла специальную выставку «В движении» в Национальном музее Катара (NMoQ) до 14 января 2023 года.

Выставка исследует жизнь кочевых и полукочевых скотоводов в трех различных регионах: Центральной Сахаре, Катаре и Монголии.

Предлагая разнообразный выбор из более чем 400 объектов, включая картины, исторические изображения, устные исторические, архивные кадры и современную фотографию, «В движении» исследует, как эти группы создавали и поддерживали богатую и значимую социальную жизнь, создавая сложных и красивых культурных форм в сложных условиях.

Экспонаты на выставке взяты из коллекций NMoQ, музея Лусаил, Национальной библиотеки Катара и музеев Катара, а также экспонаты из международных музеев, включая Национальный музей Монголии в Улан-Баторе, Музей на набережной Бранли в Париже и и Weltmuseum Wein в Вене, среди других учреждений.

«В движении» — одна из более чем 10 выставок, представленных в рамках Qatar Creates, круглогодичного национального культурного движения, которое курирует, продвигает и отмечает разнообразие культурных мероприятий в Катаре и связывает местную и глобальную аудиторию с творческими индустриями Катара. Выставка также является частью Года культуры Катара-Менасы 2022, международного культурного обмена, призванного углубить взаимопонимание между странами и их народами. Таким образом, выставка отражает творческую силу и наследие Ближнего Востока, Северной Африки и Южной Азии (Менаса).

Ее Превосходительство шейха Аль Маясса бинт Хамад бин Халифа аль-Тани

Ее Превосходительство шейха Аль Маясса сказала: «Поскольку Катар готовится к исключительному году в своей истории, мы рады официально представить «В движении» нашей местной и международной аудитории. Выставка предоставляет посетителям окно в наше прошлое, поскольку мы учимся у мудрости наших предков, чтобы строить светлое будущее. Мы гордимся нашей кочевой культурой бедуинов, и сейчас самое время испытать это на себе».

Комментируя это событие, шейха Амна бинт Абдул Азиз аль-Тани, исполняющая обязанности заместителя генерального директора по музеям, коллекциям и защите наследия и директор NMoQ, сказала: «С момента своего открытия в 2019 году Национальный музей Катара служит культурной платформой, повышает осведомленность об истории и среде, в которой жили кочевники, а также о современных аспектах кочевой жизни. Мы с нетерпением ждем возможности приветствовать более широкую общественность на флагманской выставке чемпионата мира по футболу FIFA 2022 в Катаре, чтобы получить культурно обогащающий опыт».

Аиша Ганем аль-Аттия, руководитель Года культуры музеев Катара, сказала: «Мы рады представить выставку «В движении» в рамках Года культуры Катара-Менасы 2022. Выставка прослеживает историю кочевников не только в Катаре, но и во всем регионе, что еще больше укрепляет нашу приверженность объединению людей. Мы надеемся, что все посетители выставки, чтобы узнать больше об истории региона Менаса».

Таня аль-Маджид, заместитель директора по кураторским вопросам Музеев Катара, добавила: «Мы рады официально представить выставку «В движении», посвященную богатым и разнообразным формам культуры из трех регионов и отмечающую уникальность культурных и художественных формы, разнообразный опыт и творческие инновации. Поскольку Катар готовится принять гостей на Чемпионат мира по футболу FIFA 2022 в Катаре, мы рады представить выставку «В движении» в Национальном музее Катара, которая отправляет посетителей в уникальное историческое путешествие».

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