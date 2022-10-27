Украина сообщила об обмене пленными с РФ и возвращении тела погибшего американца

CentralAsia (CA) - Глава офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил об обмене пленными. Он рассказал о возвращении одного офицера и девяти солдат и сержантов ВСУ. Сколько было возвращено россиян — неизвестно. Российская сторона пока не заявляла об обмене.

Кроме этого, украинские власти сообщили, что им было передано тело американского добровольца, ветерана армии США Джошуа Алана Джонса, который воевал за Украину.

О гибели американского гражданина ранее писали СМИ, не называя его имени. Губернатор Приморского края Олег Кожемяко впоследствии сообщил, что погибшего звали Джошуа Алан Джонс, ему было 24 года.

17 октября российская и украинская стороны рассказали о состоявшемся обмене по формуле 110 россиян на 108 украинцев. Все 108 украинских пленных были женщинами. Среди обменянных россиян — 72 российских моряка с гражданских судов.