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Зеленский подписал закон о национализации системообразующих банков
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский

CentralAsia (CA) -  Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, определяющий процедуру национализации системообразующих банков во время военного положения. Об этом свидетельствуют изменения в законопроекте на сайте Верховной рады. Закон вступает в силу на следующий день после его публикации.

В рамках закона предусмотрена процедура вывода с рынка системообразующих банков в случае потери ими ликвидности. Нацбанк Украины может признать банк «неплатежеспособным», после чего регулятор обязан известить об этом сам банк, а также правительство страны. Решение о национализации банка принимает Кабинет министров.

Отмечается, что договор купли-продажи акций «неплатежеспособного» банка может заключаться в соответствии с законом о принудительном изъятии на Украине российского имущества. Независимо от фактического размера регулятивного капитала «неплатежеспособного» банка его стоимость при продаже составит 1 гривну. Если стоимость общих акций будет больше 1 гривны, то возмещение их стоимости, по заверению украинских властей, будет происходить «за счет компенсационных средств России, полученных за нанесенный Украине ущерб».

В августе Владимир Зеленский утверждал, что в стране конфискованы российские активы на 28 млрд гривен ($765 млн).

В настоящее время в перечень системно важных банков входят 14 украинских банков, в том числе все 4 государственных банка, частные украинские банки и банки с иностранным капиталом. По информации украинского Нацбанка, к системообразующим, в частности, относятся Райффайзенбанк и Альфа-банк. Ранее Украина ввела санкции в отношении акционеров Альфа-банка Михаила Фридмана и Петра Авена.

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