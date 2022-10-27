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В Узбекистане аптеки будут штрафовать за завышение цен

CentralAsia (UZ) -  В Узбекистане аптеки, которые завышают цены, будут штрафовать, сообщает УзА.В Узбекистане аптеки, которые завышают цены, будут штрафовать, сообщает УзА. Президент Узбекистана Шавкат Шавката Мирзиёева принял постановление, согласно которому начиная с 1 мая 2023 года внедряется общественный контроль в розничной торговле лекарственных средств.

В частности, чеки, выданные аптекой при покупке лекарств, будут сопоставляться с розничными референтными ценами. Для этого будет нужно отсканировать QR-код чека в мобильном приложении налоговых органов. Если информация о завышении цены на лекарства подтвердится, то она будет отправлена в соответствующий орган, занимающийся защитой прав потребителей. По итогам проверки аптека, завысившая цены на лекарства, будет оштрафована.

Также неуказание в чеке полной суммы приобретаемых лекарств и изделий медицинского назначения признается нарушением законодательства о правилах торговли или оказания услуг.

Агентству по развитию фармацевтической отрасли поручено до 1 марта 2023 года внедрить информационную систему учета и контроля фармацевтической продукции, предусматривающую процессы от производства лекарственных средств до результатов их потребления.

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