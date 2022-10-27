Ксения Собчак покинула Россию

Ксения Собчак

CentralAsia (CA) - Журналистка Ксения Собчак покинула 26 октября Россию. По данным источника «Известий» и «РИА Новости», она через Белоруссию выехала в Литву.

Baza утверждает, что Собчак планировали задержать. По данным Telegram-канала, оперативники ждали ее во Внуково, откуда она первоначально планировала улететь. Информацию о наличии постановления о задержании Собчак также подтверждает ТАСС.

Сама Собчак пока ничего не сообщала о том, где она находится.

В свою очередь, Служба безопасности Литвы сообщила о въезде Собчак по паспорту Израиля.

Глава Департамента госбезопасности Литвы Дарюс Яунишкис заявил, что Ксения Собчак имеет право находиться в Литве как гражданка Израиля, по паспорту которого она туда въехала.

«Она находится в Литве, и как гражданке Израиля с израильским паспортом ей не нужна виза, и она может приехать и остаться здесь на 90 дней, если я не ошибаюсь. Да, мы подтверждаем этот факт», — сказал Яунишкис (цитата по Zmones).

Накануне стало известно, что в Москве был задержан коммерческий директор Собчак Кирилл Суханов в рамках уголовного дела. По его же делу был задержан и бывший главред журнала Tatler Ариан Романовский. По информации правоохранительных органов, задержания прошли в рамках уголовного дела о вымогательстве.

Также появилась информация, что в загородном доме Собчак проходят обыски. Как пояснили в правоохранительных органах, обыски у журналистки проходят по делу в отношении ее коммерческого директора. При этом у самой Собчак нет никакого процессуального статуса.