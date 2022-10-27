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Кайрат Кудайберген и Дикий Арман амнистии не подлежат, - Генпрокуратура Казахстана

CentralAsia (KZ) -  Заместитель Генерального прокурора Казахстана Асет Чиндалиев заявил, что не подлежат амнистии бывший депутат маслихата Алматы Кайрат Кудайберген и Арман Джумагельдиев, известный более как Дикий Арман.

По его словам, в отношении 20 граждан, в том числе Кайрата Кудайбергена и Армана Джумагельдиева, возбуждены уголовные дела за организацию беспорядков.

«Они (Арман и Кайрат. - Прим. ред.) не попадают под амнистию, потому что амнистии подлежат только участники», - отметил Чиндалиев.

Замгенпрокурора уточнил, что около 700 участников январских беспорядков подлежат амнистии. Но 20 человек, устроивших беспорядки, под амнистию не подпадут.

Он добавил, что Кайрат Кудайберген обвиняется в организации беспорядков.

27 октября депутаты Сената Парламента Казахстана на пленарном заседании палаты приняли закон «Об амнистии», согласно которому часть участников январских событий будут освобождены.

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