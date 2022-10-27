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Си Цзиньпин заявил о желании сотрудничать с США на благо мира

CentralAsia (CA) -  Китай готов искать правильный путь мирного сосуществования вместе с Соединенными Штатами, если он будет основан на взаимном уважении и взаимовыгодном сотрудничестве, и такая политика принесет выгоду двум государствам и всему миру. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин в поздравительном письме участникам ежегодного ужина Национального комитета по американо-китайским отношениям, передает CCTV.

Си Цзиньпин назвал текущую ситуацию в мире неспокойной. США и Китай как крупные державы должны развивать связи и укреплять двустороннее сотрудничество для повышения стабильности и определенности в мире, считает он.

Обострение отношений между Китаем и США произошло на фоне тайваньского кризиса. Однако во время XX съезда Коммунистической партии Китая Си заявил, что «США должны вместе с Китаем нести ответственность за поддержание мира на всей планете». Вскоре два члена команды президента США Джо Байдена сообщили о стремлении к диалогу для «ответственного управления конкуренцией».

Первая личная встреча Си и Байдена может состояться в рамках саммита лидеров «Группы двадцати» (G20), намеченного на 15–16 ноября на индонезийском острове Бали.

На прошедшем в конце октября XX Всекитайском съезде Коммунистической партии Китая (КПК) Си Цзиньпина избрали генеральным секретарем ЦК партии на третий срок.

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